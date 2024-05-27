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Fenerbahçe'den şampiyonluk açıklaması: 'Kayrılan' rolünü iyi oynadı

Fenerbahçe'den şampiyonluk açıklaması: 'Kayrılan' rolünü iyi oynadı

Trendyol Süper Lig’i 2.sırada bitiren Fenerbahçe, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası açıklama yaptı. Açıklamada "“Kayrılan” rolünü iyi oynadı, Sorumlular parçası oldu! Bugün, Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı tarihe, Bugün, Bir kez daha gururla üzüldü milyonlar!" denildi.

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Trendyol Süper Lig’in 38.haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği İstanbulspor’u 6-0 yenmesine karşın Galatasaray, Konyaspor’u 3-1 yenince sezonu 99 puanla 2.sırada bitirdi. Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibinin 24.kez şampiyon olması sonrası açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

SENİ SEN YAPAN DEĞERLERİNLE ÇOK YAŞA, EMEKLERİNE MİNNETTARIZ FENERBAHÇE!

Büyük emek,

Sonsuz inanç,

Son ana dek mücadele!

Milyonların umudu ve dualarıyla!

Fenerbahçe formasını sırtında taşıyan takımımıza sesleniyoruz:

Minnettarız mücadelenize, gurur duyuyoruz alın terinizle!

Biz,


Tarih boyunca;

Sayısız maç hakkımız yenerek koparıldık yarışlardan,

Sayısız kez son maçta gözyaşlarımızla öğrendik en acı duyguyu,

Biliyoruz,

Şampiyonluklar değil seni sevme sebebimiz,

Bizim sevgimiz tarifsizliklerin ötesinde,

Aidiyetimiz açığa çıkar en zor günde,

Mücadele ise en önde,

Savunmaksa Fenerimizi, yorulmak nedir bilmeden!

Bugün,

Bir kez daha

Rekorları alt üst ederek

Trabzon’da, Ali Sami Yen'de her şeye rağmen galip gelerek

Şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkes gördü!

“Kayrılan” rolünü iyi oynadı,

Sorumlular parçası oldu!

Bugün,

Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı tarihe,

Bugün,


Bir kez daha gururla üzüldü milyonlar!

Ve bugün,

Fenerbahçe, adıyla, armasıyla, formasıyla,

Yine kalplerimizde, dillerimizde!

Üzüldüğün gün öğrendiklerinle mücadeleye devam!

Seni sen yapan değerleri kucaklayıp yarınlara inan!

Ve sonsuza dek yaşa Fenerbahçe,

Her başarını alın terin ve hakkınla kazandığın için

Yaşa Fenerbahçe,

Milyonlarca taraftarınla inandığın, kenetlendiğin için…

Ve bir kez daha gurur duy Fenerbahçeli

Bu onurlu Fener’in parçası olduğun, gerçekleri en iyi sen bildiğin için!

Sonsuz teşekkürler Büyük Taraftarımız!

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