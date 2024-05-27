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Gece yarısı sosyal medyada kavga çıktı! Şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe atıştı, Trabzonspor da dahil oldu

Gece yarısı sosyal medyada kavga çıktı! Şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe atıştı, Trabzonspor da dahil oldu

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile sosyal medyada Fenerbahçe ve Trabzonspor atışma yaşadı. Peş peşe paylaşımlar yapan sarı-kırmızılılara cevap veren Fenerbahçe'ye Trabzonspor karşı çıktı ve ortalık karıştı.

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Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti ve 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra kale direğini Galatasaray'a göndermiş ve kısa süre içinde bu paylaşım büyük beğeni almıştı.

Galatasaray da şampiyon olduktan sonra şampiyonluk kupasının sapını Fenerbahçe'ye yolladığını "Hediyeniz yola çıktı" notuyla paylaşmıştı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına yanıt veren Fenerbahçe, "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok." notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bordo mavili takım, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'un bu paylaşımına, "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" ifadelerini kullandı ve tartışmayı sonlandırdı.

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