Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'i dördüncü sırada tamamladı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 87-84 kaybederek dördüncü oldu.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'da oynanan müsabaka karşılıklı sayılarla başladı.

İlk bölümde Olympiakos 5-2 öne geçerken, iki takım da uzun süre top kayıplarıyla sayı bulumadı. Sertaç Şanlı'nın basketiyle ilk 5 dakikalık bölümü 5-4 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, daha sonra pota altında etkili olarak farkı kapattı, çeyreğin son 2 dakikasına 2 sayı farkla önde girdi: 12-14. Kalan sürede pota altı ve hücumda etkili oynayan Olympiakos üst üste sayılarla farkı açarak periyodu 8 sayı önde tamamladı: 24-16.

Müsabakanın ikinci çeyreği de karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko'da Motley'nin ribauntlardaki etkili oyunu, sarı-lacivertlilerin hızlı hücumlarda sayı bulmasıyla sonuçlandı. Fenerbahçe Beko, periyodun ilk 3 buçuk dakikalık bölümünde farkı 1 sayıya indirmeyi başardı: 30-29. Molanın ardından Olympiakos 9-0'lık seri yakalayarak farkı 10 sayıya yükseltti: 39-29. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Olympiakos son saniye üçlüğüyle farkı 11 sayıya çıkararak soyunma odasına gitti: 48-37.

Mücadelenin ikinci yarısı ilk yarıda olduğu gibi karşılıklı basketlerle başladı. İlk 5 dakika başa baş geçen mücadelede Fenerbahçe Beko oyuna ağırlığını koyarak farkı eritti. Pota altında ribaunt üstünlüğünü ele geçiren sarı-lacivertliler, dış atışlarda isabet bulurken son 1 dakikada Pierre'in serbest atışlarıyla maçta ilk kez öne geçti: 61-62. Olympiakos'un bulduğu 2 sayılık basketin ardından Fenerbahçe Beko hücumdan boş döndü. Yunanistan temsilcisi çeyreğin bitimine 1 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle farkı 4 sayıya çıkardı: 66-62. Son çeyrek Olympiakos'un üst üste 3 sayılık basketleriyle başladı: 72-62. Yunanistan ekibi, çeyreğin kalanında farkın erimesine izin vermezken son 3 dakikaya 83-73'lük üstünlükle girdi.

Son dakikaya 87-78 geride giren Fenerbahçe Beko, önce Wilbekin ardından da Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketleriyle farkı 3 sayıya indirdi. 87-84. Mücadelenin bitimine 0.7 saniye kala kenardan topu oyuna sokan Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık atışı isabetli olurken, hakemler pozisyonu tekrar izleyerek atışın süre bitiminin ardından gerçekleştiğine hükmetti.

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a 87-84 mağlup olarak organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

"Genel olarak bakınca ortaya karakter koyduğumuzu söyleyebilirim"

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'daki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, sözlerine Olympiakos'u tebrik ederek başladı.

Maç boyunca tutarsız bir çaba sergilediklerini söyleyen Litvanyalı çalıştırıcı, "Belki bazı bölümlerde gerekli mücadeleyi gösteremedik ama genel olarak bakınca ortaya karakter koyduğumuzu söyleyebilirim. Üçüncü çeyrekte iyi bir dönüş yaptık. Ancak Olympiakos'a basit basket izni verdik, bu da belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Kadrodaki oyunculardan Yam Madar hakkındaki soruyu yanıtlayan Sarunas Jasikevicius, genç basketbolcunun kariyerini nasıl belirleyeceğinin ona kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Gerçekten onunla aynı takımda olmaktan mutluluk duyuyorum. Antrenmanlarda çok iyi mücadele ortaya koyuyor. Ben takımın başına geldikten sonra öncelik konusunda bazı şeylerde yönlendirmeye çalıştım. Ribuand konusunda gelişmesi lazım. Özverili ve çok sevdiğim bir oyuncum. Takıma büyük eğlence de getiriyor. Son derece karakterli bir oyuncu. Oynadıkça gelişecek. Özellikle kendisiyle birkaç kez konuştum. En üst seviyedeki basketbola yeniden gelebilir. Bu oyuncularla ilgili sabırlı olmamız gerekiyor."

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ın iyi bir çalıştırıcı olduğunun altını çizen Jasikevicius, "Takımının topu dolaştırması, sabırlı hücum etmeleri, hiçbir oyuncunun bencilce oynamaması Bartzokas tarzı basketboldur diyebilirim. Ciddi özveride bulunmaya hazırlar. Avrupa basketbolunda ortalamaları yakalamak için her maçta 30 sayı atamazsınız. Sabırlı olmanız gerekiyor. Oynattığı basketbolu çok beğendiğimi söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'yle ilgili konuşan Jasikevicius, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha net ve istikrarlı şekilde performansımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların daha sert olması gerekiyor. Çocukça hatalar yaptığımız da oluyor. Özellikle daha çok süre alan deneyimli oyuncularımız, taktiksel anlayış çerçevesinde en iyi performansını ortaya koymaya çalışıyor. Perşembe günü Beşiktaş'a karşı bir seriye başlayacağız ama oradaki kadro da farklı oluyor. 2 farklı kadroyla ilerlemiş olmamız belki de başarılı olmamızdaki en önemli faktörlerden birisiydi."

"Fenerbahçe'nin iyi bütçesi ve mükemmel bir salonu var. Önümüzdeki yıl daha rekabetçi olacaklardır"

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'daki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederken, Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Sarı-lacivertli takımın, AS Monaco ile oynanan play-off serisinde turu geçmeyi hak ettiğini vurgulayan Georgios Bartzokas, "Bugünkü maç karmaşıktı. Motivasyon yüksek değildi. Oyuncuların sahip olduğu belli düzeydeki motivasyonla bir maç çıkarmaya çalıştık. Artık önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüpte bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını ve bunun için bir düşünce biçimi oturtmak istediklerini dile getiren Bartzokas, şöyle devam etti:

"Bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun içinde de bir düşünce biçimi oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular içinde empati, birliktelik duygusu olsun istiyoruz. Büyük bütçelerle mücadele edebilmek için bunu yapıyor olmanız lazım. Taraftar da bu yaklaşımı kucakladı, bize müthiş destek verdiler. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorlar ama takımlarına destek veriyorlar. Olympiakos gibi büyük kulüplerde önemli olan şampiyonluğu kazanmaktır. Ama böylesi bir felsefeyi oturtmak da en az şampiyonluk kadar değerlidir."

Sarunas Jasikevicius ve Fenerbahçe Beko hakkında da konuşan Bartzokas, şunları söyledi:

"Fenerbahçe bence müthiş bir takım, harika bir kulüp ve müthiş taraftarları var. Avrupa basketbolunun en üstünde yer alıyorlar. Sarunas Jasikevicius harika bir isim. Şu anda kendi sistemine uyan kaç oyuncusu var sorusuna nasıl bir yanıt verir bilemiyorum. Bazı değişiklikler yapacaklardır. Fenerbahçe'nin iyi bütçesi ve mükemmel bir salonu var. Önümüzdeki yıl daha rekabetçi olacaklardır. Bu yıla bakıldığında da zaten Dörtlü Final'e kalmaları bence müthiş bir başarı."