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İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri: Sahada hak edilerek şampiyon...

İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri: Sahada hak edilerek şampiyon...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 yenmesine rağmen Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u sahasında 6-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. 

İşte Ismail Kartal'ın açıklamaları:

Çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar oyuncular, teknik heyet, taraftarlar, yönetim.. Şampiyon olmaya çok inandık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Nelere karşı mücadele elde ettiğimizi biliyoruz. Şampiyonluğun elimizden nasıl kaçtığını bütün Türkiye biliyor, bu aleni bir şekilde oldu. 99 puan, 99 gol.. Şampiyon olamadık ama taraftarların gönlüne girdik. Bize maç sonu teşekkür ettiler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Taraftara, oyuncular, personele, yönetime, camiama teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenene medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Bazı şeyler bizim elimizde değildi. Saha dışında olan olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Sahada hak ederek şampiyon olmak istedik. Ancak sahada hak edilerek şampiyon olunmadığını gördük. En iyi şekilde geçen hafta gördük! Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık.

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