Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in kaderi son hafta belli oldu. Lider Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamladı.

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

Son haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29 ile 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

Konyaspor'un golü ise 78. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 102'ye bir sezonda en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım unvanını aldı. Bu sezonki 15. yenilgisini alan ve 41 puanda kalan Konyaspor ise Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasıyla birlikte ligi 16. sırada tamamladı ve kümede kaldı.

İşte Süper Lig'de 38. haftanın sonuçları

Konyaspor 1 - 3 Galatasaray

Fenerbahçe 6 - 0 İstanbulspor

Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş

Trabzonspor 4 - 2 Ankaragücü

Pendikspor 0 - 1 Gaziantep FK

Adana Demirspor 2 - 6 Başakşehir

Hatayspor 2 - 0 Çaykur Rizespor