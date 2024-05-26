Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı konuştu! Fenerbahçe için hedefini açıkladı

Fenerbahçe'de başkan adaylarından mevcut başkan Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin büyük potansiyeli olduğunu belirterek sarı-lacivertliler için koyduğu hedefi açıkladı.

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Fenerbahçe'de yapılacak seçimde Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, "Benim için büyük bir mutluluk, aşık olduğum kulübün yönetiminde olmak büyük bir şeref. Bu işler kısmet. Allah bugünü nasip etti. Mühim olan faydamın olması. Ben zaten yönetimde değilken de elimden geleni yapıyordum ama şimdi daha fazla şansım olacak" dedi.

"Seçimi inşallah kazanırız"

Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe çok büyük bir camia, futbolcuların öksüz kaldığını hiç görmedim. Seçimi inşallah kazanırız. Çok önemli bir yönetim kurulu oluştu" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyüklerinden olma hedefi

Finansal açıdan Fenerbahçe'yi iyi yere getirmek istediklerini söyleyen Ilıcalı, "Finansal olarak neden Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine dönüşmeyelim diyorum. Bu potansiyelin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak, çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Ali Koç: Öyle bir takım kuracağız ki...

Ali Koç, yeni yönetim kurulunu açıkladığı basın toplantısında, "Gelecek sezon ligi domine edecek bir kadro kuracağız. Bugüne kadar şampiyonluk sözü vermedim ancak son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Avrupa'da son 2 sezondur yakaladığımız başarıyı istikrarlı hale getireceğiz." demişti.