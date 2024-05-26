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Heyelan faciası! 150 ev toprak altında kaldı, yüzlerce ölü var

Heyelan faciası! 150 ev toprak altında kaldı, yüzlerce ölü var

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 670'e çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

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OM yetkilileri, Papua Yeni Gine'nin Enga ilinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkililer, 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurtarma ekiplerinin toprağın yaklaşık 6 ila 8 metre altındaki kazazedelerden umudu kestiklerini ifade etti.

Yetkililer, ayrıca toprağın "stabil olmamasının" kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını kaydetti.

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