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'Afganlara kolay vize verilecek' iddiası: Göç İdaresi Başkanlığından açıklama

'Afganlara kolay vize verilecek' iddiası: Göç İdaresi Başkanlığından açıklama

Türk heyetinin Afganistan’a yaptığı ziyaretin ardından ortaya atılan, “Afganlara kolay vize verilecek” iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

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Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulmasının gerektiği bildirildi.

Başkanlık heyetince Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında Afganistan'a gerçekleştirilen ziyaretin bu çerçevede olduğuna işaret edilen açıklamada, görüşmelerde düzensiz göçle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı ve Türkiye'de düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçlerinin ele alındığı belirtildi.

Bayrağın konulmama sebebi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelere Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve ilgili kurum yetkilileri de katılmıştır. Ayrıca ülkemiz, Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda bayrağımız konmamaktadır. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.


Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

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