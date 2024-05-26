Ermenistan'ın iade ettiği 4 köye Azerbaycan bayrakları çekildi

Bakü ile Erivan arasında varılan anlaşma uyarınca Ermenistan sınırındaki Tavuş bölgesinde dört köyün kontrolü Azerbaycan'a geçti.

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Ermenistan'ın iade ettiği Gazah ilinin Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerine Azerbaycan bayrakları çekildi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev, cuma günü yapılan sınır belirleme anlaşması uyarınca Azerbaycan'a iade edilen toprakların büyüklüğünün 6,5 kilometrekare olduğunu söyledi.

Ermenistan, nisan ayında söz konusu köyleri Azerbaycan'a iade edeceğini açıklamış, her iki taraf da bunun otuz yılı aşkın bir süredir çatışan Erivan ve Bakü arasında barış anlaşmasına giden yolda bir kilometre taşı olduğunu söylemişti.

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonlarının müzakerelerinde Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav (bir devletin topraklarının bir bölümünün, başka bir devletin toprakları nedeniyle ayrılmış bulunması) olmayan 4 köyün derhal geri verilmesini talep etmişti.

Müzakerelerde sağlanan mutabakatla Ermenistan, 4 köyün iadesini kabul etmiş, iki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12,7 kilometrelik hattı belirlenmişti. Hattın belirlenmesiyle Gazah ilinin 4 köyü Azerbaycan'a iade edilmişti.

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar illerin yanı sıra Gazah ilinin 7, Nahçıvan'ın bir köyünü de işgal etmişti. 2. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar iller işgalden kurtarılmış, 4'ü eksklav olan 8 köy ise Ermenistan'ın kontrolünde kalmıştı.

Eksklav olmayan 4 köyün iadesinin ardından halen Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köyün (Yukarı Eskipara, Sofulu, Berhudarlı ve Kerki) durumu ise tarafların sınır belirleme sürecinde yapacağı müzakerelerde netlik kazanacak.

Ermenistan'da protesto gösterileri

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dört köyü teslim etme kararı ülke içinde protestolara neden olurken, göstericiler "ihanet" olarak nitelendirdikleri bu karar nedeniyle Paşinyan'ı istifaya çağırıyor.

Paşinyan, cuma günü geç saatlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Ermenilerin uzun zamandır belirli bir coğrafi alan içinde bir vatan arayışında olduklarını ve ulusal sınırların belirlenmesinin bu sürecin bir parçası olduğunu anlattı.