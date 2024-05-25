BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,94
ALTIN 2.418,47
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 21 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 21 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, aramalarda uyuşturucu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'nin kuzeyinde internet hizmeti kesildi
Gazze'nin kuzeyinde internet hizmeti kesildi
Reisi'nin ölümünün ardından İran'da sürpriz isim koltuğa talip oldu
Reisi'nin ölümünün ardından İran'da sürpriz isim koltuğa talip oldu
İrlanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor
İrlanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor
Sivasspor sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Sivasspor sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Leonardo Bonucci'den futbola veda!
Leonardo Bonucci'den futbola veda!
Doğurganlık hızı düşüşü, emeklilik sisteminde yükü artıracak
Doğurganlık hızı düşüşü, emeklilik sisteminde yükü artıracak
Rusya'da son hafta gerçekleşen sürpriz Zenit'i şampiyon yaptı
Rusya'da son hafta gerçekleşen sürpriz Zenit'i şampiyon yaptı
İsrail: Hamas'la esir takası müzakerelerine gelecek hafta devam edilecek
İsrail: Hamas'la esir takası müzakerelerine gelecek hafta devam edilecek
ABD: Gazze'de geçici limana destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı
ABD: Gazze'de geçici limana destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı
Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek yeniden seçildi! 2 yıl daha görev yapacak
Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek yeniden seçildi! 2 yıl daha görev yapacak
İsrailli bir askerin Gazze'de isyan çıkarma tehdidine Netanyahu'nun oğlundan destek
İsrailli bir askerin Gazze'de isyan çıkarma tehdidine Netanyahu'nun oğlundan destek
Fenerbahçeli futbolcuya tasma takılı pankart açtılar
Fenerbahçeli futbolcuya tasma takılı pankart açtılar