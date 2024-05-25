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Sivasspor sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Sivasspor sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi EMS Yapı Sivasspor, Bengali Koita'nın 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Mondihome Kayserispor bu golle 24. dakikada Joseph Attamah ile yanıt verdi: 1-1

Sivasspor, 53. dakikada Mijo Caktas ile yeniden öne geçti: 2-1

Kalan sürede skor değişmedi ve kırmızı-beyazlılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla EMS Yapı Sivasspor, sezonu 54 puan ve galibiyetle kapattı. Mondihome Kayserispor ise sezonu 42 puanla tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Ems Yapı Sivasspor 3-1 kazandı.

SİVASSPOR 2-1 KAYSERİSPOR

STAT: BG Grup 4 Eylül

HAKEM: Murat Erdoğan

SİVASSPOR: Nikolic, Paluli, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Caktas, Turgunboev, Emrah, Koita, Manaj.

KAYSERİSPOR: Onurcan, Attamah, Jeanvier, Arif, Carole, Mehmet Eray, Kartal, Boa Morte, Bourabia, Mane, Bahoken.

GOLLER: 9' Koita, 53' Mijo Cektas (Sivasspor) 24' Attamah (Kayserispor)

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