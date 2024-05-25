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Düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük Samsunspor'u mağlup etti

Düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük Samsunspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in son haftasında ligden düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük sahasında Samsunspor'u 3-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında küme düşen Fatih Karagümrük, Samsunspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 42. dakikada Markao, 50. dakikada Ryan Mendes ve 90+2. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Samsunspor'un tek golü Soner Aydoğdu'dan geldi.

Samsunspor'da Yunus Emre Çift, 72. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Küme düşmesi kesinleşen Tolunay Kafkas'ın öğrencileri bu sonuçla ligi 40 puanla tamamladı. Bir iddiası olmayan Samsunspor ise 43 puanla sezonu kapattı.

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