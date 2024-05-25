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Motokurye Zeynel'in feci ölümü! Üniversiteden yeni mezun olmuş!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Motokurye Zeynel'in feci ölümü! Üniversiteden yeni mezun olmuş!

 İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Motokuryelik yapan Zeynel Bilgiç'in (23) kullandığı 01 AOL 146 plakalı motosiklet, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilgiç, yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından bölgeye gelen çok sayıda motokurye, vefat haberiyle üzüntü yaşadı.

Bilgiç'in, motosikletini 1 hafta önce satın aldığı, Ege Üniversitesinden yeni mezun olduğu, dün sosyal paylaşım sitesinde motosikletin üzerinden çektiği fotoğrafla diploma aldığı haberini paylaştığı öğrenildi.

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