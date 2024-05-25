BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,94
ALTIN 2.418,47
HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülsün Bor ve Altan Feyman'ın cenaze törenlerine katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülsün Bor ve Altan Feyman'ın cenaze törenlerine katıldı

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor ile haber spikeri Gülgün Feyman'ın babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman'ın cenaze törenlerine katıldı.

Abone ol

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor’un ve haber spikeri Gülgün Feyman’ın hayatını kaybeden babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman’ın cenaze törenlerine katıldı. CHP lideri Özel, Bor ve Feyman ailelerine başsağlığı diledi." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şarkıcı Hatice köpek taklidi yaptı! Ahmet Hakan "maskaralığın daniskasıdır" dedi
Şarkıcı Hatice köpek taklidi yaptı! Ahmet Hakan "maskaralığın daniskasıdır" dedi
Hamas'tan yeni taktik: Hızlı hareket için savaş yerleşkeleri kurdu
Hamas'tan yeni taktik: Hızlı hareket için savaş yerleşkeleri kurdu
Sağlık Vadisi kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Vadisi kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışmalar resmen başlıyor! Doğum izni süresi, evden ve yarı zamanlı çalışma...
Çalışmalar resmen başlıyor! Doğum izni süresi, evden ve yarı zamanlı çalışma...
MHP lideri Devlet Bahçeli: Çevremizde pusu kuranlar, sipere yatanlar hüsrana uğrayacaktır
MHP lideri Devlet Bahçeli: Çevremizde pusu kuranlar, sipere yatanlar hüsrana uğrayacaktır
Paşinyan’ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
Paşinyan’ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan' mesajı
AK Parti grubu iki kanun teklifi için mesai yapacak
AK Parti grubu iki kanun teklifi için mesai yapacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar! 3 şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar! 3 şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
BDDK'den faaliyet izni! Karar Resmi Gazete'de
BDDK'den faaliyet izni! Karar Resmi Gazete'de
7 üniversiteye rektör ataması yapıldı! İşte yeni rektörler
7 üniversiteye rektör ataması yapıldı! İşte yeni rektörler