AK Parti grubu iki kanun teklifi için mesai yapacak

AK Parti, Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ve tartışmalara neden olan sokak hayvanlarının uyutulması" yönündeki iki ayrı kanun teklifi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

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AK Parti, yoğunlaştığı iki ayrı kanun teklifi üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören bir teklif ile sokak hayvanlarının uyutulması" yönündeki yasa tasarısı hakkındaki düzenlemeleri içeren bir yasa teklifi üzerinde çalışmalar yapılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, öğretmenlerle ilgili yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütüyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişiklikler arasında, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması ve atama öncesinde öğretmenlere akademide eğitim verilmesi gibi düzenlemeler yer alacak. Ayrıca, öğretmenlere yönelik şiddet vakalarında cezaların artırılması da teklifin gündeminde.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi çalışmalarını ise AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütüyor. Yenişehirlioğlu, düzenlemelerle ilgili paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirecek. Tüm bu görüşmeler ve değerlendirmeler sonrasında sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler teklife eklenerek nihai şeklini alacak. Bu teklifte, hayvanların sahiplendirilmesine öncelik verilecek.

Her iki kanun teklifinin de yakın zamanda Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.