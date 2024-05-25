BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,94
ALTIN 2.418,47
HABER /  GÜNCEL

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te atamalar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te atamalar

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamaları kapsamında 56 bin 880 personelin ataması gerçekleşti.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 1662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaş olmak üzere 32 bin 732 personelin atamasının gerçekleştiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde 1769 amir ve 20 bin 791 polis memuru rütbesindeki personelin atama işlemlerinin tamamlandığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da 210 subay, 592 astsubay ve 786 uzman erbaşın atamalarının yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ataması yapılan personele yeni görevlerinde başarılar dileriz. Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar aziz milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Vedat Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
Akaryakıt fiyatlarında rakamlar değişti! Benzin indirimi pompaya yansıdı
Akaryakıt fiyatlarında rakamlar değişti! Benzin indirimi pompaya yansıdı
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye rekora ulaştı
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye rekora ulaştı
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Ömrümüzü 2 yıl kısalttı
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Ömrümüzü 2 yıl kısalttı
Fenerbahçe, şampiyonluk umuduyla sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, şampiyonluk umuduyla sahaya çıkıyor
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yusuf Tekin açıkladı! Öğretmenlikte yeni dönem, atamalar Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak
Bakan Yusuf Tekin açıkladı! Öğretmenlikte yeni dönem, atamalar Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak
Antalya'da otomobil dereye düştü! 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
Antalya'da otomobil dereye düştü! 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
Putin'den Reisi açıklaması! O iki helikoptere dikkat çekti
Putin'den Reisi açıklaması! O iki helikoptere dikkat çekti
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılık davası! Denizbank yöneticisi tanık olarak dinlenildi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılık davası! Denizbank yöneticisi tanık olarak dinlenildi
Üst geçitteki asansöre tuvaletini yaptı! Gözaltına alındı
Üst geçitteki asansöre tuvaletini yaptı! Gözaltına alındı
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel makam odasında darbedildi
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel makam odasında darbedildi