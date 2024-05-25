Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye rekora ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle beraber artık kendi gazımızı üretir hale geldik. Bugün itibariyle doğalgaz üretimimiz yeni bir rekora ulaştı. Ve biz şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndan günde 5 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz." dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyularında yürütülen sondaj faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, Temmuz ayında yeni keşif haberleri vermeyi umduklarını belirtti.

Haber Türk kanalında katıldığı programda, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Sena Alkan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, enerji sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de devam eden arama ve sondaj çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Doğalgaz hem hane halkımızın hem meskenlerde vatandaşımızın en yoğun kullandığı yakıtlardan bir tanesi. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve elektrikte kullandığımız yakıt. Türkiye'nin en önemli ana enerji kaynaklarından bir tanesi.

Köylere, ulaşamadığımız yerlere doğal gazı getiriyoruz. Daha çevreci şartlarda enerjimizi sağlamamız için bizim için önemli. Elbette sanayimizin ihtiyacı olarak önemli. Bir önemli nokta da elektrik üretiminde kullanıyoruz. Biz doğalgazı büyük oranda ithal ederek kullanıyorduk. Karadeniz'de doğalgaz keşfiyle beraber kendi gazımızı üretir hale geldik."

"Bugün itibariyle doğalgaz üretimimiz yeni bir rekora ulaştı"

"Bugün itibariyle doğalgaz üretimimiz yeni bir rekora ulaştı. Ve biz şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndan günde 5 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz. Bu ne demek? Meskenlerde insanlarımızın kullandığı doğalgaza baktığınızda bugün 20 milyon haneye doğalgaz gidiyor. Bunun yüzde 10'nuna yani 2 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı bugün itibariyle üretiyoruz.

"Esas itibarıyla hedefimiz hane halkının tüketimini kendi kaynaklarımızla ilk etapta karşılayabilmek. Şu anda 5 milyon metreküp ulaştığımız rakam. 2025'in ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpü hedefliyoruz. 20 milyon eve ulaşmamız için bunu 5 katına çıkarmamız lazım. 2028'e kadar bunu gerçekleştirmek hedefimiz. Evlerimizdeki gazın tamamı bu sahadan karşılanmış olacak."

"Keşifler var, yeni sondajlar yapıyoruz. İnşallah Göktepe 1 ve Göktepe 2'den de Temmuz ayında bir müjde vermeyi düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı titizlik ve dikkatle, uluslararası örnekleri ne ise, burada uluslararası arama şirketi ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Bütün bunlardan sonra rezervle alakalı bir şey ifade edebiliriz. Onun için lütfen biraz daha sabredelim."