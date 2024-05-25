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Bakan Yusuf Tekin açıkladı! Öğretmenlikte yeni dönem, atamalar Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak

Bakan Yusuf Tekin açıkladı! Öğretmenlikte yeni dönem, atamalar Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detayları anlattı.

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Yakın zamanda Meclis’e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yeni dönem öğretmenlik şartlarıyla ilgili detaylar belli oldu. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Bakan Tekin AK Parti MKYK toplantısında bir sunum yaptı . Bu sunumda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

* Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce başarıyla bitirmesi gereken Milli Eğitim Akademisi’nde, adaylar bir yıl eğitim görecek. Bu eğitimlerde öğretmenlik meslek bilgisi, müfredatla sınırlı özel alan bilgisi ve branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenlere dil, tarih ve kültür konularında eğitim verilecek.

Öğretmenliğe atama Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak

* Milli Eğitim Akademisi’ne giriş KPSS puanı ile öğretmenliğe atama Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak.

* Adaylar teorik derslerde yazılı sınavla; uygulamalı derslerde uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi eğitim personeli tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. İki değerlendirmenin ortalamasına göre geçme notu alacak.

23 bin TL ödeme

*Akademiye alınan öğretmen adaylarına yaklaşık 23 bin TL aylık ödeme yapılacak.

* Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak; hayâsızca hareketler, müstehcenlik gibi suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanlar öğretmen olamayacak, görevde olup bu suçlardan mahkum olanların ceza türü ve süresine bakılmaksızın öğretmenlik mesleği sona erecek.

*Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresi 3-12 yıl olarak belirlendi.

* Akademi, görev başındaki öğretmenler için beşer yıllık dönemi kapsayan branş bazlı eğitimler oluşturulacak.

*Milli Şuur Komisyonu, Türkiye’ye Yönelik Asılsız İddialar Komisyonu, Örtük Program Komisyonu, Millî Kalkınma Hamleleri Komisyonu, Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu, Akdeniz ve Adalar Komisyonu kurulacak.

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