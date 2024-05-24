Rus kaynaklar bildirdi: Putin Ukrayna'da ateşkes istiyor

Reuters'a konuşan Rus kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da mevcut cephelerdeki çatışmaları durdurmaya hazır olduğunu söyledi.

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24 Şubat 2022'de Avrupa'nın göbeğinde bir savaş başladı. Uzun süreli bir beklentinin sonucunda başlayan çatışmalar 3. yılında devam ediyor.

"Putin savaşı bitirmeye hazır"

Rus kaynaklar, Putin'in Ukrayna'da mevcut cephe hatlarındaki kazanımları koruyan, üzerinde uzlaşılmış bir ateşkesle savaşı bitirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynaklar, Ukrayna ve Batı'nun buna olumlu karşılıklı vermemesi halinde savaşın süreceğini belirtti.

Putin'le çalışmış üst düzey bir diğer kaynak ise, "Putin ne kadar sürerse sürsün savaşabilir ama aynı zamanda savaşı dondurmak için de ateşkese hazır" ifadelerini kullandı.

"Rusya sonsuz savaş istemiyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un açıklamasında göre, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu defalarca kez söyledi ve "sonsuz savaş" istemediğini dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı Reuters'ın sorusuna yanıt vermedi.

"Putin seferberlik istemiyor"

İktisatçı Andrey Belousov'un geçen hafta Rusya Savunma Bakanı olarak atanması, bazı Batılı askeri ve siyasi analistlerce uzun süredir devam eden savaşı kazanmak için Rus ekonomisinin sürekli savaşa hazır hâle getirilmesine yönelik bir adım olarak yorumlanmıştı.

Fakat kaynaklar, Mart ayında yeniden devlet başkanı seçilen Putin'in Rusya'nın mevcut ivmesini savaşı sonlandırmak için kullanmayı tercih edeceğini kaydetti.

Üç kaynak, Putin'in savaş alanındaki büyük çaplı bir ilerlemenin ülke çapında yeni bir seferberlik gerektireceğini düşündüğünü ve bunu istemediğini söylerken, Putin'i tanıyan bir kaynak ise Eylül 2022'deki ilk seferberlikten sonra Putin'in popülaritesinin azaldığını dile getirdi.

Kaynakların hepsi, Rusya'nın NATO topraklarında gözünün olmadığını Putin'in danışmanlarına söylediğini belirtirken, Putin'in Ukrayna'daki muhtemel bir ateşkeste hâlihazırda kazanılmış topraklardan vazgeçmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.