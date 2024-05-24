Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe karşısında alınan 73-57'lik galibiyet sonrasında "Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague Final Four maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile yarı finalde karşı karşıya geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Uber Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 73-57 skorla kaybetti.

Müsabakanın ardından takımı Panathinaikos'u finale taşıyan Türk başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

"Korkmanıza gerek yok"

"Hocam tebrik ediyoruz, daha doğrusu tebrik etmiyoruz karşınızda bir Türk takımı vardı ama..." şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Ergin Ataman şunları dedi:

Benim olup olmamam önemli değil ya kazanan takımı tebrik edebilirsiniz, korkmanıza gerek yok.

"Buraya kupa kazanmak için geldik"

Ergin Ataman maçı değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

51-50'den sonra harika savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı. İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil.

"Pazar günü burayı OAKA'ya çevireceğiz"

Sözlerine devam eden Ataman, şu yorumu yaptı:

Bir yarı final maçı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Çok iyi savunma yaptık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Saras böyle durumlarda hep 5 kısaya dönüyor. Biz o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum, 12 yıl sonra Final Four'da oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil. Biz buraya final oynamaya değil, şampiyon olmaya geldik. Bugün 4-5 bin Pana taraftarı vardı ama pazar günü burayı OAKA'ya çevireceğiz.

"Hepsine teşekkür ediyorum"

Türk taraftarlara destekleri için teşekkür eden Ergin Ataman, şu sözleri sarf etti:

Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum, hepsine teşekkür ediyorum.