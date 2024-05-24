EuroLeague Final Four 2024 mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşıyor. Bu büyük karşılaşma için basketbol severler, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevabını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ile ilgili tüm bilgiler...

Abone ol

EuroLeague Final Four 2024 heyecanı Fenerbahçe Panathinaikos Euroleague Final Four maçı ile başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında finale çıkma mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Berlin'de oynanacak olan Final Four'da 5 yıl aradan sonra yeniden boy gösterecek.

Fenerbahçe Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı 24 Mayıs'ta saat 19.00'da başlayacak, mücadele S Sport kanalında yayınlanacak.

Fenerbahçe Panathinaikos maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı 24 Mayıs günü saat 19.00'da başlayacak, S Sport kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'de koç değişti, kader değişti

Fenerbahçe'de sezona Yunan koç Dimitris Itoudis, EuroLeague’deki 13 maçta 7 mağlubiyet yaşayınca koçluk görevine Litvanyalı Sarunas Jasikevicius getirildi ve takımın kaderi değişti.

Altı kez ile EuroLeague'de en fazla dörtlü final gören Türk takımı unvanını ele geçiren Kanarya’da yeni hedef, aynı sezonda hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa basketbolunun en büyüğü olmak.

20 yıllık seriyi değiştirdi

118-88’lik Valencia maçında Fenerbahçe 24 üçlükle; 103-68’lik ALBA Berlin maçında Nigel Hayes-Davis 50 sayıyla EuroLeague rekoru kırdı.

Kanarya, play-off’ta 5. maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak da tarihe geçti. Birkaç saat sonra Olympiacos da aynı şekilde Barcelona’yı eledi.

Fenerbahçe, EuroLeague’de en fazla Final Four gören Türk takımı olurken, Efes’i geride bıraktı.

Saras 5. kez

Jasikevicius (48), üst üste 4, toplamda 5. kez Dörtlü Final’de yer alacak.

Fenerbahçe, erkek ve kadın basketbolunun Avrupa’daki en büyük kupalarını kazanan tek kulüp. Kanarya, EuroLeague’de zafere ulaşırsa, basketbolda aynı sezonda Avrupa’nın zirvesine çıkan ilk kulüp olacak. İki farklı branşta aynı sezonda Avrupa şampiyonu olan tarihteki tek kulüp, 2018’de UEFA Şampiyonlar Ligi’ni ve EuroLeague’i kazanan Real Madrid.