Altınyıldız ihracatta rekora gidiyor

Altınyıldız CEO'su Yavuz Sökün, "Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Rusya, Finlandiya, Avustralya ve İspanya başta olmak üzere Japonya ve Avustralya gibi uzak coğrafyaların da olduğu toplam 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Altınyıldız, kendi sektöründe pazar payını büyütmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 2,1 milyon dolarlık yatırımlarıyla üretim kapasitesin artıran Altınyıldız, son iki yılda ihracatta yüzde 70, toplam satış hacminde ise yüzde 30 büyüme yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Sökün işlerinin ana malzemesi olan yünün dünya tekstil sektörü içi önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Global yün rakamlarında 2022'de dünyada 385 milyon metrelik yünlü kumaş pazarı mevcut olduğunu belirten Sökün, 'Altınyıldız olarak biz de bu pazarda 1.3'lük paya sahibiz.' ifadelerini kullandı.

Altınyıldız'ın Türkiye'nin yün kalitesi ve tekstil gücünü ihracat ile tüm dünyaya taşıyan şirketlerin başında geldiğini vurgulayan Sökün, şunları kaydetti:

'Ülkemizin en eski ihracatçılarından biriyiz. Şirketin yıllık toplam ihracatı 2023 yılında 25 milyon dolar oldu. Yurt içinde sevk ettiği ihracat siparişleri ile birlikte bu rakam 30 milyon dolara ulaşıyor. 2023 yılında yurt içine 1,6 milyon metre kumaş satışı gerçekleştirdik ve yurt içi yünlü kumaş piyasasında pazar lideriyiz. Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Rusya, Finlandiya, Avustralya ve İspanya başta olmak üzere Japonya ve Avustralya gibi uzak coğrafyaların da olduğu toplam 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.'

Dünyanın ordusunu Altınyıldız giydiriyor

İhracat alanındaki önemli bir payın da kurumsal üniforma pazarından geldiğini belirten Sökün, 'Kurumsal üniforma hikayemiz 2017 yılında TSK'nın bizden üniforma tasarımı istemesiyle başladı.' ifadelerini kullandı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için özel kumaşlar geliştirdiklerini kaydeden Sökün, 'Aradan geçen 7 yılda sadece TSK değil, Amerika ve Katar gibi farklı ülkelerin polis, jandarma ve asker üniformalarında da Altınyıldız kumaşlarının imzası var.' açıklamasındra bulundu.

Sökün satışlarının yüzde 20'sini kurumsal üniforma satışından elde ettiklerini ve 2024 yılında hedeflerinin 1 milyon metre kumaş olduğunu ifade etti.

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu ise Altınyıldız'ın güçlü sessiz ama güçlü bir şekilde ihracatta iddialı bir seviyeye geldiğini söyledi.

Yünlü kumaşta da Türkiye'nin lideri olan Altınyıldız’ın 2024 hedefi iç piyasada 1,5 milyon metre olmak üzere toplam 5 milyon metre kumaş satışı gerçekleştirmek. Bu hedef ile Türkiye pazarındaki liderliğini korumanın ötesinde, kendi sektöründe pazar payını da artırmayı hedefliyor.

2023 yılı cirosunu 1,8 milyar lira olarak ortaya koyan markanın, gelecek 5 yıllık dönemde hedefi ise çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmak.