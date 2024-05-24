AK Parti'ye darbe iddiaları ne oldu? Abdulkadir Selvi kesin bilgiyi paylaştı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında darbe iddialarını destekleyecek bulgulara ulaşılamadığı bilgisini verdi. Selvi, "Mafyanın AK Parti’ye operasyon çekmeye çalıştığı iddiası geçerliliğini koruyor." dedi.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gizli tanık üzerinden AK Parti'ye kumpas iddiasıyla dikkat çeken bir yazı Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Emniyet ve yargı gözetimindeki gizli tanık Sedat Sertçelik'in yurt dışına kaçtıktan sonra emniyetin AK Parti’de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

Darbe iddialarına ilişkin yazı kaleme alan Selvi, "Yapılan soruşturma sonucunda darbe iddialarını destekleyecek bulgulara ulaşılamadı." diye yazdı.

Gizli tanığın yalanı

Selvi "Ancak polis şefleri, Serdar Sertçelik’le yaptıkları telefon görüşmelerini kayda almışlar. Telefon görüşmesinin kayıtları incelendiğinde Serdar Sertçelik’ten AK Partili siyasetçilerin isimlerini eklemesi yönünde bir konuşma tespit edilemedi." dedi.

Mevzuata uygun

İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş raporuna yer veren Selvi, "Serdar Sertçelik’in Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma sürecinde baskı ve tehditle şahsın gizli tanık yapıldığı, usule aykırı olarak ifadesinin alındığı ve ifadesinde yönlendirilmeye çalışıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştiği kanaatine varılmıştır” deniliyor." ifadelerine yer verdi.

"Mafyanın AK Parti'ye operasyon çekmeye çalıştığı iddiası geçerliliğini koruyor"

Polis şeflerinin darbe amacıyla cunta oluşturma suçunu düzenleyen TCK 316. maddeden tutuklanmadığına dikkat çeken Selvi, "Geldiğimiz noktada polis şeflerinin mafyayı kullanarak AK Parti’ye yönelik bir darbe girişiminde bulunduğu iddiası savcılık ve müfettişlerin yaptığı soruşturma sonucunda tespit edilemedi. Ama mafyanın AK Parti’ye operasyon çekmeye çalıştığı iddiası geçerliliğini koruyor." diye yazdı

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