BIST 10.731
DOLAR 32,24
EURO 34,96
ALTIN 2.426,16
HABER /  SPOR

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş: "Tiyatroya son verdik diyebilirim"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş: "Tiyatroya son verdik diyebilirim"

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'deki derbide Galatasaray'ı yenerek "tiyatroya son verdiklerini" belirtti. Yandaş, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyeti aldık." dedi.

Abone ol

FB TV'ye açıklamada bulunan Mert Hakan, derbiye camianın onuru, gururu ve şerefi için çıktıklarını ifade etti.

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Bütün sezon yapılanları anlatmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik. Şansımıza da senaryolarla başlayan bir maç oldu. 11'e 11 iken inanılmaz bir oyun vardı. Çok üstündük, kalemize gelemeyen bir rakip vardı. Sonrasında onlarda biraz tedirginlik başladı. 10 kişi kaldık. Senaryo devam etti. 10 kişi oynarken de kalemize gelememeye devam ettiler. İnanılmaz bir ruh, inanılmaz oyun zekası, taktik disipline bağlı 10 kişi vardı, o dakikadan sonra. İnanılmaz bir mücadele vardı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tiyatroya son verdik diyebilirim. Şimdi son hafta gidip tiyatroya onlar devam edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı oyuncuların takımı çok fazla sahiplendiğini aktaran Mert Hakan, "Her şeyin farkında olmaları ve camiayı Türk oyuncular kadar sahiplenmeleri çok önemli. Bu sene bunu inanılmaz başardık. Çok büyük karakterler ve çok büyük oyuncular var. Kim eksik olursa olsun sezon boyunca zaten hep reaksiyon veren bir camia, reaksiyon veren bir oyuncu gurubu olduk. Bizim için kimin oynadığının kimin oynamadığının bir önemi yok. Herkes çıkıp elinden geleni yapıyor. O gün de onur ve gurur mücadelesi verdik." ifadelerini kullandı.

 "Evimizde oynuyormuş gibiydik"

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray deplasmanında sarı-lacivertli taraftarların inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.

Taraftarların, iç saha maçlarından daha etkili olduğunu aktaran Mert Hakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımız inanılmaz bir ortam ve atmosfer oluşturdu. Sanki evimizde oynuyormuş gibiydik. Hatta evimizde oynadığımız maçlardan daha iyiydi diyebilirim. Onlara çok teşekkür ederim. Camiamız her şeyin farkında. Oyuncu grubunun ne kadar karakterli ve dik durduğunun farkında. O aslında bunun kutlaması ve sevinciydi. Bozduğumuz ittifakların sevinciydi. O yüzden onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri inanılmaz karşıladılar. Sağ olsunlar, iyi ki varlar."

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez'den yeni adımlar: Mevduat faizleri yükselir mi?
Merkez'den yeni adımlar: Mevduat faizleri yükselir mi?
Kartlı ödemelerin tutarı nisanda 1,1 trilyon lira oldu
Kartlı ödemelerin tutarı nisanda 1,1 trilyon lira oldu
Yeni fiyatlar cep yakıyor: Mezar yerine yüzde 500 zam
Yeni fiyatlar cep yakıyor: Mezar yerine yüzde 500 zam
Nepalli dağcı, Everest zirvesi yakınında ölü bulundu
Nepalli dağcı, Everest zirvesi yakınında ölü bulundu
Akbank'tan İstanbul'da toplu taşımada 100 liraya varan chip-para kazanma imkanı
Akbank'tan İstanbul'da toplu taşımada 100 liraya varan chip-para kazanma imkanı
Memur-Sen'den Danıştay'a dava! Kamuda servislerin kaldırılması yargıya taşındı
Memur-Sen'den Danıştay'a dava! Kamuda servislerin kaldırılması yargıya taşındı
Tayvan liderinin yemin töreninin ardından Çin harekete geçti adayı kuşattılar
Tayvan liderinin yemin töreninin ardından Çin harekete geçti adayı kuşattılar
Huawei'nin yeni 'Nova 12 Serisi' Türkiye'de fiyatı belli oldu
Huawei'nin yeni 'Nova 12 Serisi' Türkiye'de fiyatı belli oldu
Seçil Erzan’ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı
Seçil Erzan’ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı
Eğitim sistemi değişiyor! Yeni müfredat onaylandı kademeli uygulanacak
Eğitim sistemi değişiyor! Yeni müfredat onaylandı kademeli uygulanacak
Altında iki bankaya kota tahsisi piyasaya "olumlu" yansıdı
Altında iki bankaya kota tahsisi piyasaya "olumlu" yansıdı
Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı