BIST 10.736
DOLAR 32,26
EURO 34,95
ALTIN 2.424,85
HABER /  DÜNYA

Tayvan liderinin yemin töreninin ardından Çin harekete geçti adayı kuşattılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tayvan liderinin yemin töreninin ardından Çin harekete geçti adayı kuşattılar

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ve çevresini kuşatan askeri tatbikatını bugün de sürdürüyor. Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikat, Ada'daki hükümetin yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreninin ardından geldi.

Abone ol

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın ikinci gününde ada zinciri içinde ve dışında "muharebe alanını ve kritik sahaları ele geçirme ve kontrol etmeye" odaklanan müşterek harekatlar düzenleneceği belirtildi.

Çin ordusu, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

"Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen ve 2 gün sürecek askeri tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adalarının çevresinde yürütüleceği bildirilmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

Çin ordu gazetesi PLA Daily'de bugün yayımlanan yorum yazısında, tatbikatın, "Tayvan ayrılıkçılarını cezalandırmayı ve dış güçleri uyarmayı amaçladığı" görüşü yinelenirken, Tayvan'ın yeni lideri Lai'nin başkan olarak ilk konuşmasında bağımsızlığa yönlenen tavrına, "anlayacağı dilde yanıt verme" hedeflendiği belirtildi.

Tatbikat, Lai'nin yemin töreninin ardından geldi

Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikat, Ada'daki hükümetin yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreninin ardından geldi.

Tayvan'da 13 Ocak'taki başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Partinin (DPP) adayı Lai Ching-te, bu hafta başında yemin ederek görevine başlamıştı.

Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Huawei'nin yeni 'Nova 12 Serisi' Türkiye'de fiyatı belli oldu
Huawei'nin yeni 'Nova 12 Serisi' Türkiye'de fiyatı belli oldu
Seçil Erzan’ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı
Seçil Erzan’ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı
Eğitim sistemi değişiyor! Yeni müfredat onaylandı kademeli uygulanacak
Eğitim sistemi değişiyor! Yeni müfredat onaylandı kademeli uygulanacak
Altında iki bankaya kota tahsisi piyasaya "olumlu" yansıdı
Altında iki bankaya kota tahsisi piyasaya "olumlu" yansıdı
Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye yılın ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı
Yaşlı adam karısını silahla öldürdüp, polise teslim oldu!
Yaşlı adam karısını silahla öldürdüp, polise teslim oldu!
DEM Parti'nin cevabını merakla beklediği 4 soru! Yıldıray Çicek'ten Özgür Özel'e sert eleştiriler
DEM Parti'nin cevabını merakla beklediği 4 soru! Yıldıray Çicek'ten Özgür Özel'e sert eleştiriler
Kayseri'de ilginç görüntü: Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi
Kayseri'de ilginç görüntü: Çakan şimşek Türkiye haritasına benzetildi
Dursun Özbek'ten Konyaspor maçı öncesi Galatasaray camiasına kenetlenme çağrısı
Dursun Özbek'ten Konyaspor maçı öncesi Galatasaray camiasına kenetlenme çağrısı
Niğde'de bir dede kazara 2 yaşındaki torununu öldürdü
Niğde'de bir dede kazara 2 yaşındaki torununu öldürdü
Galatasaray sandığa gidiyor! İşte başkan adayları ve listeleri
Galatasaray sandığa gidiyor! İşte başkan adayları ve listeleri
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı