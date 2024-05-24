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Seçil Erzan’ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı

Seçil Erzan’ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı

Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin bulunduğu pek tanınmış ismi dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ı bugünkü duruşma için mahkemeye getiren araç kaza geçirdi.

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Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.

Başka bir cezaevi aracına nakledildi

Sabah'ta yer alan habere göre tekrar hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç kaza geçirdi.

Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getiriliyor.

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