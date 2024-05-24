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Yaşlı adam karısını silahla öldürdüp, polise teslim oldu!

Yaşlı adam karısını silahla öldürdüp, polise teslim oldu!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 71 yaşındaki Halil C., karısı 73 yaşındaki Hamgül C.'yi evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve kadının cenazesi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi, karısını evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu. Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Halil C (71), evinde karısı Hamgül C'yi (73) silahla öldürdü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından Halil C, mahalledeki bir çay ocağında polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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