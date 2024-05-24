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Dünya Bankası'ndan Filistin Yönetimi'nin mali durumu için uyarı

Dünya Bankası'ndan Filistin Yönetimi'nin mali durumu için uyarı

Dünya Bankası, Filistin Yönetimi'nin mali durumunun son üç ayda ciddi şekilde kötüleştiğini ve bunun mali çöküş riskini artırdığını açıkladı.

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Dünya Bankası tarafından yayımlanan "Ortadoğu'daki Çatışmanın Filistin Ekonomisine Etkisi" başlıklı rapor, bölgedeki ekonomik durumun vahametini gözler önüne serdi.

Raporda, Filistin Yönetimi'ne yapılan gelir transferlerindeki keskin düşüşler ve ekonomik aktivitedeki gerilemenin, Filistin'in gelir akışlarını büyük ölçüde azalttığı belirtildi. Özellikle son üç ayda mali durumun ciddi anlamda kötüleştiği, bu durumun da mali çöküş riskini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi. Dünya Bankası, "Gelir tutarı ile temel kamu harcamalarını finanse etmek için gereken tutar arasındaki hızla açılan fark, mali krize yol açıyor. 2023 sonu itibarıyla bu finansman açığı 682 milyon dolara ulaştı. Bu farkın gelecek aylarda ikiye katlanarak 1,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor." ifadesiyle mali kriz uyarısında bulundu.

Filistin ekonomisinin 2024'ün ilk aylarında büyük bir şok altında olmaya devam ettiği belirtilen raporda, 2024 yılına ilişkin ekonomik görünümün oldukça belirsiz kaldığı vurgulandı. Raporda, ekonomik daralmanın bu yıl yüzde 6,5 ila yüzde 9,6 arasında olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Özellikle işsizlik konusunda ciddi veriler dikkat çekiyor. Ekim 2023'ten bu yana Filistin ekonomisinde yarım milyona yakın iş kaybı yaşandığı belirtilen raporda, işsizliğin ekonomik çöküşün bir diğer önemli göstergesi olduğu vurgulandı.

Raporda, Filistinlilerin genel yoksulluk oranının 2023 ortalarında yüzde 32,8 seviyesinde olduğu kaydedildi. Gazze'de yoksulluk oranının yüzde 64'e yakın, Batı Şeria'da ise yüzde 12 civarında olduğu bildirildi. Bu dramatik fark, bölgedeki ekonomik eşitsizlikleri de gözler önüne seriyor.

Kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2023 yılında 2022'ye kıyasla yüzde 12 düşüşle 3 bin 360 dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Bu düşüş, yalnızca Gazze'de yüzde 28 olarak kaydedildi ve Gazze'nin kişi başına düşen geliri Batı Şeria'nın yaklaşık beşte biri kadar olduğu belirtildi. Bu durum, Gazze'nin ekonomik çöküşünün ne denli derin olduğunu ortaya koyuyor.

Raporda ayrıca, Gazze'deki kişi başına düşen reel gelirin şimdiye kadarki en düşük seviyede kaydedildiği ifade edildi.

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