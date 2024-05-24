En son 1 Ocak 2024'teki Filistin'e destek mitinginde görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor finalinde görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte maçı protokol tribününden takip eden Albayrak'ın hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi. Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin'e destek' mitingine çağrı yapmak için kameraların karşısına geçen ve 1 Ocak 2024'teki mitingde görüntülenen Albayrak, dün akşam Beşiktaş- Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali'ni izledi.

Çocuklarıyla birlikte maçı takip etti

Albayrak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı protokol tribününden çocuklarıyla birlikte takip etti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski bakan Adil Karaismailoğlu da protokol tribününden izledi.