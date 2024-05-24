Onur Akay saldırıya uğradı! Kadir Doğulu detayı dikkat çekti

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, saldırıya uğradı.

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Ses sanatçısı Onur Akay sahilde arkadaşlarıyla oturduğu sırada saldırıya uğradığını açıkladı.

Akay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dün gece çok sevdiğim dostlarımla otururken, birden saldırıya uğradım. Gözüme yumruk atan kişi 'Birincisi Kadir Doğulu için' dedi vurdu, 'bu da tarikat için' dedi ve yine vurdu" ifadelerini kullandı.

Kadir Doğulu'dan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Onur Akay, geçtiğimiz aylarda Kadir Doğulu ile ilgili yaptığı haberler nedeniyle mahkemelik olmuştu. Kendisiyle ilgili yapılan haberlerden rahatsızlık duyan Kadir Doğulu, Akay'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz yıl bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından ünlü sanatçı ile ilgili iddialar ortaya atan Onur Akay, Doğulu'nun kadın hayranları tarafından darp edilmişti. 46 yaşındaki sanatçının burnu kanamış ve bir dişi kırılmıştı.

Onur Akay, olayı şöyle anlatmıştı:

İki kadın bir anda motorla yanıma yaklaşıp, ‘Kadir Doğulu ile ilgili bir daha konuşursan bacaklarını kırarız.’ dedi. Bir tanesi kolumu bileğimden tutarak büktü. Diğeri de önce bacağımı tekmeledi sonra yüzümü yumrukladı. Yumruklar o kadar sertti ki, burnum kanamaya başladı. Daha sonra da sağ yan üst dişimin kırıldığını fark ettim. Erkek kıyafetinde erkek gibi dövüşen iki kadındı.