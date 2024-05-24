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Son seçim anketi Metropoll'den geldi bu oranlar doğru mu fark açılıyor

Son seçim anketi Metropoll'den geldi bu oranlar doğru mu fark açılıyor

Yerel seçimlerden 15 gün sonra MetroPOLL Araştırma, yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı açılıyor.

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MetroPOLL Araştırma, "Nisan 2024 araştırma bulgularına göre partilerin oy destekleri ve bunun son 2 yıldaki değişimi" başlıklı bir anketi sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye genelinde, 17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 28 ilde yapılan araştırmaya toplam 2 bin 235 kişi katıldı.

Araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

CHP: 35.9 AK Parti: 31.1

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP'nin oyu 35.9, AK Parti'nin oyu ise 31.1 olarak belirlendi.

Ankette kararsızların dağıtıldığı oranlara göre DEM Parti yüzde 8.4 ile 3'üncü oldu. MHP yüzde 7.9 ile 4'üncü parti durumunda.

Anket sonuçlarına göre en büyük sıçramayı yüzde 6,1 ile Yeniden Refah Partisi yapmış durumda. YRP 5. parti durumunda.

Yerel seçimlerde CHP AK Parti'nin 2.28 puan önündeydi

Türkiye genelinde yüzde 37,77 ile en çok oyu alan CHP, 14 büyükşehir belediyesi ve 21 il belediyesi kazanarak birinci parti olmuştu. CHP'yi yüzde 35,49 oy ile 12 büyükşehir ve 12 il belediyesi kazanan AK Parti izlemişti.

Özer Sencar'dan anket sonuçları değerlendirmesi

Anket sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendiren MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özen Sencar, "Bu tablo ve grafiğin söyledikleri: 1. Yerel seçimden 15 gün sonra yapılan bu araştırmada kararsız-protest- CY kitlesinin %34’e yaklaşması çok önemli. Büyük seçim başarısında sonra özellikle CHP için. 2. AKP 22 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar düşük oy oranını gördü." ifadelerine yer verdi.

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