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ABD'de Biden'ın yapay zekayla yapılmış sesiyle seçmenleri arayan kişiye 6 milyon dolar ceza

ABD'de Biden'ın yapay zekayla yapılmış sesiyle seçmenleri arayan kişiye 6 milyon dolar ceza

ABD'nin New Hampshire eyaletinde ocakta yapılan ön seçimler öncesi seçmenlere Başkan Joe Biden'ın sesini taklit eden, yapay zeka tarafından oluşturulmuş otomatik aramalar yapan kişiye 6 milyon dolar ceza verildi.

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Siyasi danışmanlık yapan Steven Kramer, teknolojiyi kullanarak sahte kimlik oluşturmak ve seçmenleri kandırmakla suçlandı.

Federal İletişim Komisyonu, Kramer'i, "Arayanın Kimliğini Açıklama Yasası" gereği 6 milyon dolar cezaya çarptırırken, Kramer'in aramaları gerçekleştirdiği Lingo Telecom adlı şirkete de 2 milyon dolar ceza verdi.

Kramer'in ayrıca 23 Ocak'ta yapılan New Hampshire ön seçimleri öncesi binlerce seçmene yapay zekayla üretilmiş, Biden'ı taklit eden otomatik aramalar nedeniyle başta "seçmenlere baskı uygulama" olmak üzere 13 suçtan yargılanması istendi.

Eyalet Başsavcısı John Formella, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, New Hampshire'ın seçimlerinin "yasa dışı müdahalelerden uzak kalmasını" sağlamaya kararlı olduğunu belirtti.

Kramer'in yargılanmasına 5 Haziran'da başlanacak.

New Hampshire'da seçmene baskı suçuna 3,5 ila 7 yıl arası hapis cezası öngörülürken, bir adayın kimliğine bürünerek sahtekarlık yapmanın cezası için de bir yıla kadar hapis isteniyor.

Kramer, Associated Press'e (AP) şubatta yaptığı açıklamada, söz konusu sahte otomatik telefon aramalarının arkasındaki isim olduğunu kabul ederek seçmenleri kararında etkilemeye çalışmadığını, aksine sadece halka yapay zekanın potansiyel tehlikeleri hakkında bir uyandırma çağrısı göndermek istediğini öne sürmüştü.

Kramer'in yapay zekayla oluşturduğu, ocak ayında Biden'ı taklit eden otomatik aramalarda, New Hampshire sakinlerine başkanlık ön seçimlerine katılmaya gerek olmadığı çağrısı yapılmış, oylarının ön seçimlerde değil 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde fark yaratacağı söylenmişti.

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