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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutlayan bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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