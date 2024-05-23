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Netanyahu: Hizbullah'a karşı şaşırtıcı planlarım var

Netanyahu: Hizbullah'a karşı şaşırtıcı planlarım var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'a karşı saldırıların devam ettiği Lübnan sınır hattında ordunun sürekli hareket halinde olduğunu belirterek, "Detaylı, önemli, hatta şaşırtıcı planlarımız var" dedi.

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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı karargahını ziyaret ederek ordunun Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin brifing aldı.

Hizbullah'a yönelik saldırıların devam ettiğini kaydeden Netanyahu, "Kuzey cephesinde sürekli faaliyet halindeyiz. Detaylı, önemli, hatta şaşırtıcı planlarımız var" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, söz konusu planlara ilişkin detay vermeyeceğini aktardı.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 311'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

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