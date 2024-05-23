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Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Zorba ve Yıldız'ın ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve 27 yaşındaki güvenlik korucusu Yahya Yıldız şehit düşmüştü.

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