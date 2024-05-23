Üç dünya devi Türkiye'nin ekonomideki iyi gidişine vurgu yaptı

Türkiye ekonomide toparlanmaya devam ediyor. Citi, Türkiye'de piyasaların rönesans anının eşiğinde olduğunu belirtti. Bank of America ise rezervlerdeki artışa dikkat çekerek TL'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

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Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına ilgisi artarken, kurumlardan da olumlu raporlar gelmeye devam ediyor.

ABD merkezli bankacılık devleri Citi ve Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash de iki bankaya benzer bir yorumda bulundu

Citi tarafından yayımlanan raporda, Türk yetkililerin tutumlarının para politikasında normalleşmeye doğru değişmesinin Türk varlıklarına ilgiyi canlandırdığı kaydedildi.

Türk piyasalarının rönesansın eşiğinde olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt içi piyasalara sıfıra yakın yabancı girişinin yaşandığı son birkaç yılın ardından Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisinin artması üzerine varlık sınıfları genelinde görüşümüzü paylaşıyoruz. Türk lirası ve Türk tahvillerinin performansı genel olarak TCMB'nin dezenflasyon ve ters dolarizasyon için çok önemli olan beklentileri yeniden çıpalama başarısına, geleneksel olmayan, alışılmamış regülasyon önlemlerinin sona erdirilmesine yönelik net bir stratejiye, dezenflasyon süreci ve cari denge düzenlemeleri için gerekecek güvenilir bir mali konsolidasyona bağlı."

Politika yapıcıların bu alanlardaki başarılarının makroekonomik görünürlüğün iyileştirilmesi, yatırımcı duyarlılığının desteklenmesi ve canlandırılması ile çok ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli sermaye akışının çekilmesi için odak noktası olacağı aktarılan raporda, TCMB'nin doğru politika patikasında olduğu ve para politikasının piyasalar tarafında fiyatlanana göre daha uzun ve daha sıkı kalabileceği belirtildi.

Raporda, Türk varlıklarındaki yüksek primin, getirinin ve kalitenin kendisini açık bir şekilde yurt içi tarafta gösterdiği vurgulandı.

"POLİTİKA NORMALLEŞMESİNİ VE TEMEL İYİLEŞMELERİ YANSITIYOR"

Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olan ülkelere yaklaşmaya başladığı bildirilen raporda, bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının, değerlendirmelerinde politika normalleşmesini ve temel iyileşmeleri yansıttığının görüldüğü vurgulandı.

Yaklaşan kredi notu gözden geçirmelerinde bir miktar yukarı yönlü baskı olabileceği belirtilen raporda, devlet tahvili ihracının tarihi ortalamayla aynı çizgide kalması ve bu yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık bir arzın gelmesinin beklendiği bildirildi.

Raporda ayrıca, "Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlere göre tarihsel olarak üstün performansı göz önüne alındığında, Türk şirketlerinin kredileri konusunda yapıcı olmamak zordur." ifadesine yer verildi.

TL'DE UZUN POZİSYON TAVSİYESİ

Bank of America (BofA) da yüksek carry getirisi, cari dengede mevsimsel pozitif görünüm, sıkı parasal koşullar ve rezervlerdeki artışa dikkat çekerek Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

BofA, Dolar/TL tahmininin forwardların ima ettiği patikadan daha düşük olduğunu belitti.

TİMOTHY ASH'TEN TÜRK EKONOMİSİNE ÖVGÜ

Öte yandan Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri yakından izleyen ve anlık değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaşayan İngiliz ekonomist Timothy Ash, piyasaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in planını satın aldığını ifade etti. Ash, Bakan Şimşek'i ''rönesans adamı'' olarak tanımladı.

Gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını takip eden İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini paylaşmayı sürdürüyor.

Ash, X (Twitter) hesabından bugün dikkat çeken mesajlar paylaştı. Türkiye'de verimli piyasa döngüsünün görüldüğünü ifade eden Ash, ''Piyasalar Şimşek’in planını satın alıyor. Portföy girişleri sağlıyor, TL’yi destekliyor, dezenflasyon sürecine yardımcı oluyor, rezerv birikimi sağlıyor, güven oluşturuyor'' ifadelerini kullandı.

Timothy Ash, uluslararası bankaların Türkiye’ye yönelik görüşlerindeki değişimi ise “olağanüstü” olarak nitelendirirken CITI, Bank of Amerika, JP Morgan ve Goldman Sachs’ın inanılmaz derecede olumlu görüşler ortaya koyduğunu ifade etti.

Ash, ''Citi, Türk piyasaları için ‘rönesans’ anından bahsediyor. Bir yıl önce Türkiye yatırım yapılamaz olarak görülüyordu'' ifadelerini kullanırken, Bakan Şimşek’, ‘rönesans adamı’ olarak tanımladı.