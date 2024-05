Bilal Erdoğan, 12'nci Uluslararası Fetih Kupası tanıtım toplantısına katıldı

Kocaeli'de 12’nci Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısına katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Gerçekten gençlerimizde bu özgüvenin geliştiğini, kendilerine artık çok daha büyük hedefler koyma konusunda çok daha rahat ve donanımlı olduklarını görüyoruz. Bu özgüvenle Türkiye'yi büyük ülkeler arasına yerleştirmek, Okçular Vakfı'nın misyonlarından biridir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından 26- 29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 12’nci Uluslararası Fetih Kupası etkinliğinin tanıtım toplantısı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği yer olarak bilinen Hünkar Çayırı'nda yapıldı. Toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, 32 ülkeden 500 sporcunun yarışacağı ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uluslararası Fetih Kupası'nın dünya çapında önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunun bir tarafında tarihi bilincin aşılanması var. Bunun için Okçular Tekkemizde bir müzemiz var. Tarihi araştırmalar konusunda bir enstitümüz var. Okçuluk tarihinin bilimsel araştırmaları, bu alanda yapılmış veya yapılacak yayınların desteklenmesi, bizzat vakıf olarak bunları neşrediyor olmamız, misyonumuzu yerine getirmek için yaptığımız çalışmalar.

29 Mayıs anması vesilesiyle İstanbul'un fethinin anılması için tertip ettiğimiz Fetih Kupamız da dünya çapında önemli bir okçuluk etkinliği olmanın yanında İstanbul'un fethinin ve fetih ruhunun hatırlanması, İstanbul'un fatihi büyük komutan, büyük lider Fatih Sultan Mehmet'in hatırlanması, onun mirasının daha iyi anlaşılması için çok kıymetli. Onun için o fetih coşkusunun bir sportif faaliyet, büyük bir müsabaka eşliğinde anılması, hatırlanması için halkımızı Fetih Kupamıza bekliyoruz. Sportif başarılarımız yükselerek devam ediyor. Türkiye'de okçuluğun çok daha iyi noktaya gelmesi, dünyada okçuluğun zirve ülkesinin tartışmasız Türkiye olması için gerekenleri kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tüm sporculara başarılar dileyen Bilal Erdoğan, "Hiçbir zaman hedeflerimizi düşük tutmayacağız. Her zaman 'kızıl elma’sı olacak gençlerimizin. Her zaman daha yüksek hedeflerimiz olacak. Bu hedefler için ecdadımızın yaptığı gibi bundan önce bu vatan için kanlarını döken, hayatlarını veren bütün şehitlerimizin yaptığı gibi gayretle çalışacağız. Dayanışma içerisinde çalışacağız. Akıllı olacağız. Taktiği, stratejiyi çok iyi bileceğiz ve Allah'ın izniyle bileceğiz ki; zafer bunların neticesinde değil, Allah'ın bir inayeti olarak tezahür edecek" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız, ok atışı yaptı.