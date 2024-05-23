BIST 10.923
DOLAR 32,18
EURO 35,00
ALTIN 2.451,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da husumetlilerin tartışması cinayetle bitti

Samsun'da husumetlilerin tartışması cinayetle bitti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından silahla öldürüldü.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Çarşamba Havalimanı yolunda Beytul Köksal (39) ile aralarında husumet bulunan A.K. (38) karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.K, yanında bulunan tabancayla Köksal'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köksal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ile olay yeri ve JASAT ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Olay yerinden kaçan ve daha sonra Gelemen Polis Noktası'nda teslim olan zanlı, Dikbıyık Jandarma Komutanlığına götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı
Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı
Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi
Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi
Ticaret Bakanı duyurdu: Başvurular yüzde 30 arttı
Ticaret Bakanı duyurdu: Başvurular yüzde 30 arttı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
İran'ın 'Akıncı İHA başarısız oldu' açıklamasına MSB'den yanıt
İran'ın 'Akıncı İHA başarısız oldu' açıklamasına MSB'den yanıt
Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti
Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti
Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulabilecek! Detaylar belli oldu
Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulabilecek! Detaylar belli oldu
Rusya'ya karşı 'Demir Kubbe' planı devreye giriyor
Rusya'ya karşı 'Demir Kubbe' planı devreye giriyor
MSB'den Suriye'de 'makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
MSB'den Suriye'de 'makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
CHP'den emeklilere "Büyük Emekli Mitingi" için çağrı
CHP'den emeklilere "Büyük Emekli Mitingi" için çağrı
Rus ordusu peş peşe rüşvetle sarsıldı general tutuklandı
Rus ordusu peş peşe rüşvetle sarsıldı general tutuklandı
NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı
NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı