BIST 10.901
DOLAR 32,21
EURO 35,05
ALTIN 2.448,87
HABER /  POLİTİKA

CHP'den emeklilere "Büyük Emekli Mitingi" için çağrı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'den emeklilere "Büyük Emekli Mitingi" için çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, pazar günü düzenleyecekleri "Büyük Emekli Mitingi"ne ilişkin, "Mitingde 'emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz." dedi.

Abone ol

Taşcıer, 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek "Büyük Emekli Mitingi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edildiğini anımsatan CHP'li Taşcıer, "İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde. Almanya'da 1552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi ve Yurtlar Kurumunun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı, çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor." diye konuştu.

"Tüm emeklilerimizi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz"

"Emeklilerin kaderine terk edildiğini, bu nedenle on binlerce emekliyle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacaklarını" söyleyen Gamze Taşcıer, şunları kaydetti:

"Mitingde, 'emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün, 'kazandık' diyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Ankara'da Tandoğan (Anadolu) Meydanı'na bekliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Rus ordusu peş peşe rüşvetle sarsıldı general tutuklandı
Rus ordusu peş peşe rüşvetle sarsıldı general tutuklandı
NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı
NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı
Bakanlık "U" ısrarında geri adım attı metro tabelası yeniden değişti
Bakanlık "U" ısrarında geri adım attı metro tabelası yeniden değişti
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak: İşte detaylar
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak: İşte detaylar
Mehmet Şimşek Arap sermayesine seslendi: Türkiye henüz...
Mehmet Şimşek Arap sermayesine seslendi: Türkiye henüz...
Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Dijital Telif Yasası haberin ve haberciliğin geleceği için zorunlu
Dijital Telif Yasası haberin ve haberciliğin geleceği için zorunlu
Interpol peşlerindeydi! 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
Interpol peşlerindeydi! 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
Yeni Kaledonya ayaklandı Macron soluğu orada aldı
Yeni Kaledonya ayaklandı Macron soluğu orada aldı
Kuveyt Türk'ten müşterilerine 'Dijital Araç Finansmanı' hizmeti
Kuveyt Türk'ten müşterilerine 'Dijital Araç Finansmanı' hizmeti
Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı