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Rus ordusu peş peşe rüşvetle sarsıldı general tutuklandı

Rus ordusu peş peşe rüşvetle sarsıldı general tutuklandı

Rusya Silahlı Kuvvetleri İletişim Dairesi Başkanı General Vadim Şamarin rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

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Rusya'daki 235. Garnizon Askeri Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, dün, Silahlı Kuvvetler İletişim Dairesi Başkanı General Şamarin'in yüklü miktarda rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandığı belirtildi.

Şamarin'in, mahkemenin tutuklama kararına itiraz edebileceği belirtildi.

Daha önce de Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ve Savunma Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov rüşvet iddiasıyla tutuklanmışlardı.

Hafta başında, Rusya'da eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov'un, dolandırıcılık şüphesiyle 2 ay tutuklu kalmasına karar verildiği bildirilmişti.

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