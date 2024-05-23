BIST 10.890
DOLAR 32,21
EURO 35,03
ALTIN 2.447,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Interpol peşlerindeydi! 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Interpol peşlerindeydi! 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Interpol'ün uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu 2 kişi İstanbul'da yakalandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Türk halkının huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlar işlediği tespit edilen ve Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteni ile aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını bildirdi.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 Nisan ayında Interpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Hakkındaki kırmızı difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı gündem oldu! Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır için ne dedi?
Foto Galeri Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı gündem oldu! Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır için ne dedi? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Kaledonya ayaklandı Macron soluğu orada aldı
Yeni Kaledonya ayaklandı Macron soluğu orada aldı
Kuveyt Türk'ten müşterilerine 'Dijital Araç Finansmanı' hizmeti
Kuveyt Türk'ten müşterilerine 'Dijital Araç Finansmanı' hizmeti
Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
Bu hafta 8 film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Mayıs ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"
Libya'dan beklenmedik hamle! Yunan medyası: "Arkasında Türkiye var"
Ticaret Bakanlığı'ndan o reklamlara ceza yağdı! "Anne tarifi" ifadesi durdurma cezası getirdi
Ticaret Bakanlığı'ndan o reklamlara ceza yağdı! "Anne tarifi" ifadesi durdurma cezası getirdi
Öğrencilerle top oynarken fenalaştı! Mehmet öğretmenden acı haber
Öğrencilerle top oynarken fenalaştı! Mehmet öğretmenden acı haber
BBVA, OpenAI ile anlaşma imzaladı
BBVA, OpenAI ile anlaşma imzaladı
AK Parti'de değişim ne zaman? İki il başkanı görevi bıraktığını duyurdu
AK Parti'de değişim ne zaman? İki il başkanı görevi bıraktığını duyurdu