Türkler en iyi yeteneği gösterdi! İsrail basını Akıncı’yı yazdı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey İranlı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonrası Türkiye'nin yardıma gönderdiği ve helikopter enkazının yerini tespit eden Akıncı ile ilgili İsrail basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdüllahiyan ve beraberindeki üst düzey yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından Türkiye tarafından arama faaliyetlerinde görevlendirilen Akıncı İHA, helikopterin enkazını tespit etti.

İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp, yurda dönen Akıncı İHA, Van'daki üssüne inmeden önce gökyüzünde ay yıldız rotası çizdi.

7 saat 27 dakika uçuş gerçekleştiren Bayraktar Akıncı'nın tarihi görevi sonrası İsrail basını Türk iHA'sını mercek altına aldı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post (JP) 'Analistler Türkiye'nin drone endüstrisinin Reisi'nin kaza yerini arama rolü nedeniyle ivme kazanacağını söylüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Analistler Türk drone endüstrisinin, drone'lardan birinin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin helikopterinin düştüğü yerin yerinin tespit edilmesine yardımcı olduğu yönündeki iddiaların ardından ivme kazanacağını söyledi' ifadesine yer verildi.

Haberde İHA'nın öne çıkan özelliklerine de yer veren İsrailli gazete '40 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor, hem havadan havaya hem de çarpışma önleme radarlarına sahip ve elektronik sistemi yapay zekadan yararlanıyor' dedi.

Haberde havacılık uzmanı Tolga Özbek'in görüşlerine de yer verildi. Özbek bu kadar yüksek irtifada uçabilen, orada çok uzun süre kalabilen ve gelişmiş kameralar taşıyabilen çok az drone olduğuna dikkat çekti.

Akıncı'nın sahip olduğu yeteneklerin altını çizen İsrailli gazete bu tür yeteneklerin drone'u özellikle Reisi'nin helikopterinin bulunduğu yoğun sisle kaplı dağlık araziler gibi ulaşılması zor alanlarda değerli kıldığını aktardı.

Risk istihbarat şirketi RANE'nin Orta Doğu analisti Ryan Bohl, Batılı ülkelerden temin edilen Türk İHA'larındaki radar tespiti gibi unsurların, onları arama kurtarma operasyonlarında İran İHA'larından daha yetenekli hale getireceğini söyledi.

Bohl, 'NATO'nun bir parçası olmak, Türkiye'nin onlarca yıldır bu teknolojilere erişimini sağladı' dedi.

Bohl, son arama misyonunun Türkiye'nin Washington'u yabancılaştırmadan ABD'nin rakibe yardım etmesine olanak sağladığını söyledi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Bu misyon çok fazla risk yaratmadan Türk çıkarlarına hizmet edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin orta güç konumunun ve hükümetinin politikalarını ve askeri stratejilerini bunun etrafında nasıl konumlandırdığının gerçekten harika bir örneği.'

BlueBay Asset Management'ta stratejist olan Timothy Ash ise Türkiye'nin son dönemde drone kullanımının büyük bir pazarlama fırsatı olduğunu söyledi.

Ash Reisi'nin düşen helikopterinde Akıncı'nın oynadığı rol için şu değerlendirmede bulundu;

'Türkler en iyi yeteneği gösterdi. Korkunç havalarda ve sert rüzgarlarda yerden yüz metre kadar yüksekte uçtuğunuzu hayal edin.'