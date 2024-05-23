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AK Parti'de değişim ne zaman? İki il başkanı görevi bıraktığını duyurdu

AK Parti'de değişim ne zaman? İki il başkanı görevi bıraktığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de köklü değişikliklerin olacağı sinyalini vermişti. Bu değişimin ne zaman olacağı merak edilirken TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan son kulis bilgilerini aktardı.

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AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın seçim başarısızlığı sebebiyle istifasından sonra, Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu da partiden ayrıldığını duyurdu.

Son kulis bilgilerini aktaran TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "AK Parti'de değişim olağanüstü bir durum değildir" sözlerini hatırlattı.

"Kamptan sonra değişiklikler bekleniyor"

Sözcan, "AK Parti’nin ay sonunda Kızılcahamam’da kampı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan istişarelerde bulunacak. O kamptan sonra bazı değişikliklerin olması bekleniyor. Asıl değişikliğin Merkez Karar Yönetim… Kurultay’da gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti tabanında…" dedi.

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