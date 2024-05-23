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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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