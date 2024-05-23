BIST 10.899
DOLAR 32,19
EURO 34,94
ALTIN 2.463,51
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama!

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı ve fabrikada göçük oluştu.

Abone ol

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasının kazan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu.

Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan göçük meydana gelen bölümdeki enkazda işçi veya işçilerin kalabileceğini değerlendiren ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta!
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta!
Paris Belediye Başkanı, kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelen nehirde yüzecek
Paris Belediye Başkanı, kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelen nehirde yüzecek
'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının lüks bir otomobilde kullanıldığı' iddiasına yalanlama
'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının lüks bir otomobilde kullanıldığı' iddiasına yalanlama
Hindistan'da yolcu uçağı flamingo sürüsüne çarptı
Hindistan'da yolcu uçağı flamingo sürüsüne çarptı
Gazze hükümeti: Gazze'de sağlık hizmetleri devre dışı kaldı
Gazze hükümeti: Gazze'de sağlık hizmetleri devre dışı kaldı
Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
Hayvanları koruma kanunu yenileniyor
Hayvanları koruma kanunu yenileniyor
Yunanistan'da Yeni Sol Partisi hükümetin Filistin'i tanımasını istedi
Yunanistan'da Yeni Sol Partisi hükümetin Filistin'i tanımasını istedi
Ermenistan sonunda pes etti! Paşinyan resmen duyurdu
Ermenistan sonunda pes etti! Paşinyan resmen duyurdu
Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi: Yüzde 50’si bitti
Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi: Yüzde 50’si bitti
İsrail için flaş karar! Erdoğan: Müdahil olmayı kararlaştırdık
İsrail için flaş karar! Erdoğan: Müdahil olmayı kararlaştırdık
İngiltere Başbakanı Sunak erken seçim kararı aldı
İngiltere Başbakanı Sunak erken seçim kararı aldı