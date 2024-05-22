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İngiltere Başbakanı Sunak erken seçim kararı aldı

İngiltere Başbakanı Sunak erken seçim kararı aldı

İngiltere Başbakanı Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, erken seçim kararı aldı. Başbakan Sunak, Buckingham Sarayı'na giderek Kral 3. Charles'tan Parlamentoyu feshetmesini istedi.

Basın toplantısı düzenleyen Sunak, şu ifadeleri kullandı:

Kral'dan Parlamentonun feshini istedim.

Genel seçimler 4 Temmuz'da yapılacak.

Son seçimler 2019'da yapılmıştı

İngiltere'de seçimler beş yılda bir yapılıyor ve son seçimler Aralık 2019'da yapılmıştı.

Muhafazakar Parti 80'i aşkın sandalye farkıyla Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlamıştı.

Baskı altındaydı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Brexit'in ve Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle bir süredir ekonomideki kötüye gidişle ilgili baskı altındaydı.

İngiltere'de 3 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde Muhafazakar Parti büyük kayıplar yaşamıştı.

İşçi Partisi 185 ek sandalye ile belediye meclis üyeliğini 1140'a yükseltirken, Muhafazakar Parti 473 sandalye kaybederek 513'e gerilemişti. Bu sandalye bir kısmı da Liberal Demokratlara, Yeşiller'e ve bağımsızlara geçmişti.

Seçimlerde, İngiltere parlamentosunda kanunları ve politikaları belirleyen 650 milletvekili seçilecek.

Milletvekilleri, Londra merkezli parlamentonun iki meclisinden biri olan Avam Kamarası için seçiliyorlar.

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