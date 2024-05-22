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Binlerce araç Haydarpaşa Limanı'nda satılmayı bekliyor

Binlerce araç Haydarpaşa Limanı'nda satılmayı bekliyor

Otomobil piyasası tersine döndü. Türkiye'de satışa sunulmak için getirilen binlerce sıfır araç Haydarpaşa Limanı'nda aylardır bekliyor

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Pandemiden etkilenen otomobil sektöründe, sıfır araç arzında sorun yaşanmaya başlandı. Hal böyle olunca sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, bayiler tarafından otomobil olmadığı söylenerek geri gönderildi.

Özellikle galericilerin yüksek kazanç elde etmek için durumu fırsata çevirmesi otomobil piyasasını etkiledi.

Ardından Ticaret Bakanlığı'nın müdahalesi ve krediye erişimin güçlenmesiyle durum tam tersine döndü.Sıfır araçların piyasaya sunulmasıyla ikinci el araç fiyatları da düşüşe geçti.

Limanda çürümeye terk edildi

Galericiler ve otomobil sahipleri aylardır ilana koydukları araçları satamazken, sıfır araçlar ise Haydarpaşa Limanı'nda adeta çürümeye terk edildi.

Binlerce araç bekliyor

Öyle ki, WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntülerde Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nde binlerce ithal aracın beklediği görülüyor.

Bekleyen araç sayısı 5 bini buluyor

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bekleyen araçların sayısı yaklaşık 5 bini buluyor.

Vapura binen vatandaşlar bu görüntüyle karşılaşıyor

Şehir Hatları Vapurları'yla Eminönü'nden Kadıköy'e, Kadıköy'den Eminönü'ne gelen vatandaşlar bu görüntülere şahit oluyor.

KAYNAK:ENSONHABER

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