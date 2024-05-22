Özgür Özel'in 'MHP örgütünün illallah dediği ikili' dediği isimden yanıt: İddialarını ispat etmezsen namussuzsun!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "MHP örgütünün illallah dediği ikili" dediği iddia edilen isimlerden MHP Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter, Özel'in Sinan Ateş cinayeti ithamlarına sert yanıt verdi: Aşağılık müfteri, iddialarını ispat etmezsen ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP lideri Özgür Özel'in Kobani davası ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Türkiye’yi, Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey ve yönetimine soruyorum, mertçe cevap vermelerini bekliyorum" demiş ve 4 soru yöneltmişti.

Partisinin Meclis grubunda konuşan Özgür Özel ise Bahçeli'nin kendisine yönelttiği soruları kimin yazdığını bildiğinin altını çizerek, "Soruların içerisinde 'Kürdistan kurulsun mu ne diyorsun? Böyle şeyler var. Sayın Bahçeli, dönmüş bunları prompterdan okumuş. Ben o promptera bunları kimin yazdığını biliyorum. O meşhur, ikili var ya MHP örgütünün illallah dediği ikili. Gerçek MHP'lilerin tüylerini diken diken yapan ikili. MHP'de metinleri yazan gece bir elinde telefon bir elinde bardak tweetler atan o birisiyle 'Meclis'in uzman çavuşuyum' deyip de uzman çavuşa bile verdiği sözleri tutmayan o birisi var ya o ikisi dört tane soru yazmışlar promptera. Sayın Bahçeli'ye 'oku bakalım Özgür Özel cevap versin'. Ben o dört soruyu okumam da Sayın Bahçeli, size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

Özel'den 4 karşı soru

Özel, Bahçeli'nin 4 sorusuna karşılık şu 4 soruyu sormuştu:

"-Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır?

- Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birinin ölümünden sonra kimse tweet atmayacak cenazeye gitmeyecek taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? Bu talimatı partiye hangi ikisi yaymıştır?

-Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp Ülkü Ocakları Genel Başkanına bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak statüsüne getirilmesine hangi ikisi katkı sağlamıştır?

-'İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi aralansın' diye bugün promptera yazanlar, Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bu ikisi midir?"

Karşılıklı açıklamalar sonrası siyasi kulislerde sorulan "Özgür Özel'in bahsettiği MHP'deki ikili kim?" sorusunun cevabı, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerden, Özgür isimli aşağılık bir müfterinin dünkü grup toplantısında 'MHP’deki o ikili' diyerek şahsımı ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ı ima ve işaret ettiği anlaşılmaktadır" diyen Yönter, Özel'e yönelik ağır ifadelerde bulundu.

"Ahlaksızsın namussuzsun"

Özel'in, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ithamlarına tepki gösteren Yönter, "En küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadığı bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen, alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun" ifadelerini kullandı.