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Mersin'de menşei belirsiz 500 kilogram et ele geçirildi: Hepsi yakılarak imha edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de menşei belirsiz 500 kilogram et ele geçirildi: Hepsi yakılarak imha edildi

MERSİN'de hafif ticari araçta ele geçirilen menşei belirsiz 500 kilogram et imha edildi.

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Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçtaki poşetlerde et taşındığı görüldü. Bunun üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri yönlendirildi.

İncelemede menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu tespit edilen 500 kilogram et, yakılarak imha edildi.

Olayla bağlantılı kişiler hakkında işlem başlatıldı.

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