Giresun'da bir kişi, 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü

GİRESUN'da meydana gelen cinayet duyanların kanını dondurdu. 65 yaşındaki amca, yanına misafir olarak gelen yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen ekipler, amcanın cinsel organıyla beraber vücudunun birçok yerinden kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

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Merkeze bağlı Akçalı köyünde, Veysel Alkan (67) ile akrabası A.İ. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ, bıçakla Alkan'ı yaraladı. Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybeden Veysel Aktan'ın cinsel organıyla beraber vücudunun birçok yerinden kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından A.İ. gözaltına alındı. A.İ.'nin, Akçalı köyünde yalnız yaşayan amcası Veysel Aktan'ın (65) yanına misafir olarak geldiği öğrenildi.